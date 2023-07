Trek de agenda’s maar: zo ziet het programma van de clubs in de tweede, derde en vierde divisie eruit

In de tweede divisie - die officieel weer de naam draagt van een nieuwe goksponsor nu dat nog mag - is HHC de enige regionale vertegenwoordiger. De Hardenbergers beginnen op 19 augustus met een uitduel tegen Excelsior Maassluis en treffen een week later thuis ACV, de enige tegenstander die met wat fantasie nog regionaal genoemd kan worden.

In de derde divisie A staat op de eerste speelronde de kraker IJsselmeervogels - Sparta Nijkerk al op het programma. Het is al weer even geleden dat beide clubs elkaar troffen. Van de regionale deelnemers beginnen Urk (tegen DEM uit Beverwijk) en DVS’33 (tegen VVSB uit Noordwijkerhout) met een thuisduel. Staphorst (tegen Eemdijk) en SC Genemuiden (tegen Hoogeveen) beginnen met een uitbeurt.

De kraker IJsselmeervogels - Urk staat voor 25 november op het programma. Genemuiden kruist de degens met Staphorst voor het eerst op 11 november en het Veluwse onderonsje tussen DVS’33 en Sparta Nijkerk duurt nog even: deze staat voor 9 december op de rol.

Sallandse derby al vroeg

Van de regionale deelnemers in de vierde divisie D - die een week later beginnen, op 26 of 27 augustus - starten VVOG (tegen AZSV uit Aalten) en Heino (tegen DETO Vriezenveen) met een thuisduel. Berkum begint met een verre uittrip naar Pelikaan S. in het Groningse Oostwold, terwijl Rohda Raalte en dag later naar Arnhem reist om bij promovendus MASV op bezoek te gaan.

De Sallandse derby Heino - Rohda Raalte is al vroeg aan de beurt, op 9 of 10 september. Een week eerder (op speeldag 2) is al de historische eerste ontmoeting tussen Berkum en Heino.

De exacte speeldagen (zaterdag of zondag) en tijden zijn nog niet bekend. Daarover gaan de clubs in een bijeenkomst deze week met elkaar in overleg.

Het volledige programma is op de website van de KNVB te vinden.

