Troost en Van Essen zien alsnog af van overstap naar Batavia'90, ze blijven bij NSC

Centrale verdediger Troost (32) en verdedigende middenvelder Van Essen (30) spelen al jaren samen. ,,We zijn vrienden en hadden afgesproken dat we samen voetballend wilden afsluiten door een ander avontuur aan te gaan’’, legt Troost uit. Batavia speelde mee voor het kampioenschap, maar blijft vanwege de coronacrisis in de tweede klasse. Dat heeft voor het duo een rol gespeeld. ,,Wij willen, nu we nog fit zijn, op een hoger niveau voetballen. Ook de arbitrage is in de tweede klasse van een ander niveau, met eigen grensrechters. We hebben één keer meegetraind en het gevoel was niet wat ik na één seizoen bij NSC heb.’’

Medewerking

Troost is blij met de medewerking van de club uit Lelystad. ,,Het zijn aardige mensen, daar ligt het zeker niet aan. Ze vonden het eerlijk en het is op een nette manier verlopen. De overschrijving was snel geregeld. Omdat we nog geen officiële wedstrijd hebben gespeeld konden we terug. Ook met NSC zijn we er goed uitgekomen. Soms moet je je wat aanpassen als je terug wilt.’’

Van Essen speelde al twee jaar voor NSC: ,,De gesprekken met NSC gingen vorig seizoen moeizaam, maar het is een warme club waarbij iedereen elkaar kent. We waren in maart al rond met Batavia en zijn een man van ons woord. We hebben lang getwijfeld, maar het gevoel was niet optimaal. Batavia wilde ons daarin niet belemmeren. De vergoeding bij NSC is nu minder, maar plezier vind ik belangrijker.”

Quote NSC krijgt nu een hele grote groep, maar van concurren­tie wordt iedereen beter Kevin van Essen, NSC Nijkerk

De inwoner van Almere is niet bang voor extra concurrentie. ,,NSC had de selectie al rond en krijgt nu een hele grote groep. Maar van concurrentie wordt iedereen beter en scherper. Ik word er alleen maar sterker van.”

Theo Vedder, businessclub- en tc-lid: ,,We hadden Marnix Tissingh en Tom Krijkamp voor hun posities gehaald. Het was niet de bedoeling om nu nog nieuwe spelers te halen, maar René belde mij 25 juni of er voor hun plek was. Ik ben naar Almere gegaan omdat we nog wat vraagtekens hadden achterin, aangezien Mauro Peters bij de start van het seizoen nog niet inzetbaar is. NSC is een club die oud-spelers wil helpen, maar kijkt wel naar kwaliteit. Het is een win-winsituatie en ik heb vandaag bevestiging gehad van de KNVB dat ze speelgerechtigd zijn.’’