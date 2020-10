Troosteloos Urk mist twaalfde man en speelt kansloos duel tegen SDC Putten (0-2)

Sterke start voor Joey van Dijk bij WSV met dank aan de lessen van Jop van der Linden

27 september De start vorige week uit bij Eendracht’30 was vals met een 5-4 nederlaag, gistermiddag ging het een stuk beter bij WSV. VVG’25 werd met 4-0 aan de kant gezet. Eén van de nieuwe sterkhouders in het keurkorps van de Apeldoorners is Joey van Dijk. Hij scoorde gisteren twee keer. ,,Het bevalt me tot nu toe heel goed hier.”