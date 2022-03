Trotse Pinarci vindt dat hij altijd hoort te spelen bij DVS'33, maar kan nederlaag niet voorkomen

vierde klasse Emst krijgt in de vierde klasse te maken met de keiharde voetbalwet­ten

Het seizoen duurt nog even, maar voor TKA en Emst was het zondag al een beetje een dag van de waarheid. Door de 4-1 zege heeft TKA weer wat lucht, terwijl het avontuur in de vierde klasse voor Emst op een teleurstelling dreigt uit te draaien.

13 maart