Trucage helpt Almen niet aan punt tegen Harfsen

Het trucje van Almen lag in hun eigen dug-out, waar de bediening van het scorebord en de tijd daarop zat. Na ruim een half uur spelen in de tweede helft werd de tijd van het scorebord enkele malen stilgezet, in de hoop dat de scheidsrechter die tijd ging aanhouden. Mede door een kleine blessure van de scheidsrechter, waardoor de wedstrijd even stillag, kon Almen zo extra lang doorgaan. Tijdens het duel was Gertie Wichers, trainer van Harfsen, er zichtbaar niet van gediend dat Almen zo met de tijd speelde. “Dat was niet helemaal koosjer.” Na afloop kon Wichers vanwege de winst toch wel lachen om het trucje van Almen. Almen-trainer Wilco Laconi was zich van geen kwaad bewust. “De tijd maakte niks uit”, aldus een stellige Laconi, die het een onverdiende nederlaag vond.