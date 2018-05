Tuncer is bij rentree de redder van KHC

Kampioen­schap Sportclub nog steeds haalbaar

22:53 SC Genemuiden deed wat het moest doen en dat was de wedstrijd tegen NSC Nijkerk winnend afsluiten, met maar liefst 8-2 werd er gewonnen en de zorgen daardoor voor NSC Nijkerk alleen maar groter. SC Genemuiden had geen kind aan het laag geklasseerde NSC en binnen tien minuten prijkte er al een 2-0 voorsprong op het scorebord. NSC liep constant achter de feiten aan, was geen moment bij machte om het SC Genemuiden moeilijk te maken en de ruime overwinning was dan ook meer dan terecht.