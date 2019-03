Turkse Kracht legt Van der Kuil vast

Video #HéScheids: Scorende keeper, schiettent en flinke misser

11 maart Het is er eentje voor in de geschiedenisboeken. Keeper Youri Liefers (VEVO) scoort in de gemeentelijke derby tegen SEH, direct vanuit een uittrap, profiterend van de wind. En verder dit voetbalweekeinde: Staphorst krijgt kans na kans, smerige shirts bij IJhorst en een flinke misser bij Rohda Raalte.