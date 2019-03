Turkse Kracht schiet weinig op met gelijkspel

Veel te genieten viel er zondagmiddag niet. Lange tijd was het ronduit saai op het slechte hoofdveld. Pas in het laatste kwartier werd het leuk. Beide ploegen hadden door dat ze niets opschoten met het ene punt en probeerden op de valreep alsnog een driepunter binnen te slepen.

Bij het beginsignaal leken alle ingrediënten aanwezig voor een prachtige voetbalmiddag. Een heerlijk zonnetje, een lekker geurtje vanaf de barbecue en de sfeeracties vanuit de Adelaarshorst waren op de Rielerenk te horen. Toch viel het allemaal tegen. Van beide kanten waren er weinig vloeiende aanvallen, soepel lopende combinaties of fraaie individuele acties te bewonderen. Het aantal doelpogingen was zeer beperkt. Tot in het laatste kwartier.

Allereerst kreeg Can Bayraktar na een scrimmage een goede mogelijkheid om de scoren te openen, maar de spits zag zijn dwarrelbal over het doel verdwijnen. Daarna was het de beurt aan de gasten. Turkse Kracht kwam heel goed weg toen invaller-doelman Ugur Özdemir de bal uit een schitterende vrije trap niet klem kon krijgen en de spitsen uit Epe tot twee keer toe faalden in de afwerking. Ook een aantal corners leverden hachelijke situaties in de doelmond op. Maar de ploeg kwam met de schrik vrij.