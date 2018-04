Turkse Kracht verwelkomt trio nieuwelingen

EGVV doet goede zaken door winst op Delden

15 april Het duel tussen EGVV en Delden was er een op het scherpst van de snede. Er stond ook wat op het spel en daarvoor wilden beide teams volop gaan. Toen de kruitdampen waren opgetrokken stond er een 4-3 eindstand in het voordeel van de thuisclub op het scorebord. Beide ploegen zijn in de race voor een periodetitel en willen het seizoen eindigen met een prijs. In de beginfase overrompelde EGVV de tegenstander en stond al binnen zes minuten op een 2-0 voorsprong.