Turkse Kracht ziet Huseyin Güveli en Furkan Kazci terugkeren

Güveli (30) kan vanwege veranderde werkomstandigheden niet aan de verplichtingen bij eersteklasser Columbia voldoen. ‘Hussie’ heeft daarom gekozen voor een rentree bij Turkse Kracht, waar hij eerder drie jaar speelde (2013-2016). Daarna speelde hij in de eerste klasse bij CSV Apeldoorn en WHC.

Kazci (24) maakte dit seizoen drie doelpunten in twee duels namens Sallandia in de vijfde klasse. Nu heeft hij ervoor gekozen om het twee klassen hoger weer te proberen bij Turkse Kracht, waar hij al drie jaar actief was.