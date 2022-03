Twaalf duels, 36 punten, Epe is de ongenaakbare koploper in de tweede klasse K

Twaalf wedstrijden, 36 punten. SV Epe stoomt op naar de titel in de tweede klasse K. Trainer Martijn de Haas was bijzonder opgetogen na de 6-0 zege van zijn ploeg op Beilen. ,,Dit was wat je noemt een complete zondag. Zelf wonnen we ruim én met goed voetbal én onze concurrent LSC 1890 verloor. Het kan niet op voor ons hier bij Epe.”

Het is voor De Haas en zijn formatie elke keer maar weer de vraag met welke intenties de opponent afreist voor een wedstrijd tegen zijn ploeg, ongenaakbaar lijstaanvoerder in de tweede klasse K van het zondagvoetbal. Ditmaal koos Beilen voor een best aanvallende variant met een 4-4-2 systeem met buitenspelers. Dit viel in goede aarde bij de Epenaren want er ontstonden ruimtes om ook zelf te voetballen.

Dat tot grote tevredenheid van de trainer/coach. ,,De tegenstander wilde wel vandaag en dat lag ons. Wat heet, we stonden letterlijk binnen vijf seconden al voor door een goal van Luke Berkhoff. En na negen minuten stonden we al met 2-0 voor.” Ook nu was het Berkhoff die het middelpunt was van Eper vreugde.

Bliksemstart

Zo was er dus een bliksemstart voor de thuisploeg. ,,We zaten echt op rozen en na een minuut of twintig was er een penalty die door Stefan Derksen werd binnengeschoten. We waren echt heer en meester en maakten vandaag echt mooie goals. Bij rust stond het al 5-0 en dan weet je natuurlijk dat er een makkelijke tweede helft volgt.”

Luke Berkhoff, Stefan Lokhorst en Lars Krijgsman completeerden het half dozijn aan goals. Hoe kijkt De Haas vooruit op de weken en maanden die komen gaan? Het woord onderschatting komt dan het snelst naar boven. ,,Daar moeten we echt voor waken. Het was balen dat vorige week LSC 1890 afzegde wegens een vermeend teveel aan coronagevallen. Zaak is dat we ons elke weer voor de volle honderd procent opladen. Zeker is dat we daar de komende weken helemaal geen problemen mee zullen krijgen. We treffen zowel de nummer 2, nummer 3 als de nummer 4. Ja, als we die ook gaan winnen, dan weten we echt waar we staan. Zeker is dat deze zondag niet veel mooier kon dan zo.”

Helemaal gunstig in de ogen van De Haas is dat hij diverse spelers speelminuten kon gunnen in het tweede bedrijf. En dat er ook nog positief nieuws is van het medische front. Om met dat laatste te beginnen. De Haas: ,,Onze normale eerste keeper is er al vanaf het begin van het seizoen uit, Bas van Schoonhoven. Hij kan binnen een paar weken zijn rentree maken. Zijn broertje Sam heeft het heel goed gedaan als zijn vervanger.”

Dezelfde Sam van Schoonhoven werd op zijn beurt vervangen door Rick van Beek, zo’n tien minuten voor affluiten. ,,Dat was een stukje gunnen aan Rick. Hij moest nog een keer handelend optreden en deed dat naar behoren. Verder heb ik ook nog enkele jeugdspelers een kans gegeven evenals wat voetballers van Zaterdag 2. Tja, nogmaals, dit was echt een complete zondag!”