Twee nieuwelingen van ZAC komen uit het ‘buitenland’

Aanvaller Kool (33) van derdeklasser TOV uit Baarn is een doelpuntenmaker, ook al lukte hem dat in het afgelopen seizoen niet. Hij maakte voor zijn club in drie seizoenen meer dan twintig treffers. Kool speelde bij VVZ’49 uit Soest in de eerste klasse en bij Veensche Boys uit Nijkerkerveen in de tweede klasse.