Twee op rij: Hansler (Rohda Raalte) maakt wederom mooiste doelpunt

Video‘Bewussie’ of niet; de vrije trap van Wesley Hansler is verkozen tot mooiste voetbaldoelpunt van de maand november. Het zal beginnen te wennen; in oktober won de speler van Rohda Raalte de verkiezing ook al.