Twee verschillende clubs uit Holten, dezelfde carnavalswagen

Klop werkt met Be Quick Zutphen aan de toekomst

10:55 Van een hoofdmacht in rustig kabbelend vaarwater naar een vlaggenschip in woelige baren. De overstap van trainer Wilco Klop (56) van Rheden naar Be Quick Zutphen doet menig wenkbrauw fronsen. Toch is deze move volgens Klop vanzelfsprekender dan het lijkt.