Tweede competitiezege voor hekkensluiter Be Quick, Oeken wint degradatiekraker en het regent goals in 4E

Tweede klasse H

Het onderaan bungelende Be Quick Zutphen heeft eindelijk weer eens gewonnen. Tegen de naamgenoot uit Zwolle, dat derde staat op de ranglijst, werden drie ongelofelijk belangrijke punten gehaald. De mannen van trainer Jon Zegerius zijn nog lang niet veilig, maar de zege is een fijne opsteker richting de slotfase van de competitie. ,,Het was een leuke wedstrijd, we waren aan elkaar gewaagd”, had Zegerius gezien. ,,In de eerste helft kwamen we met 0-1 achter, maar we bleven rustig en we bleven voetballen. Een kwartier voor tijd verhoogden we de druk en gingen we opportunistischer spelen. We kwamen gelijk, maar daar hadden we niet zoveel aan en dus drukten we door. We maakten nog de 2-1 en het viel dus een keer de goede kant op. Dit is heel fijn. Als je onderaan staat heb je overwinningen nodig en dat is vandaag gebeurd.”