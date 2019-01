Tweede seizoen Slinkman bij WZC

Bathmenaar Slinkman volgde afgelopen zomer Eddy Zwijnenberg op bij WZC. In zijn eerste seizoen bezetten WZC en Slinkman momenteel een vijfde plaats in de vierde klasse C. Slinkman was voor zijn periode op sportpark Monnikenbos drie seizoenen hoofdtrainer van Overwetering uit Olst en daarvoor was hij actief bij CJV’ers en FC RDC.