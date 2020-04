Tweede Van de Belt stapt over van Be Quick’28 naar Noord Veluwe Boys

Van de Belt, een linkspoot, voetbalde in de jeugd in alle standaardelftallen op divisieniveau. Het afgelopen seizoen kwam hij uit in een lager team van Be Quick’28. Na twee jaar vragen heeft Noord Veluwe Boys nu het ja-woord gekregen. De verdediger gaat in De Kuule samen spelen met zijn tweelingbroer Rowan, die er al twee seizoenen in het blauw en wit op heeft zitten.