Tweede wondertje zit er geen moment in voor Reünie, dat seizoen afsluit met een enorme nederlaag

nacompetitiePakweg een half uur had vierdeklasser Angeren nodig om Reünie een illusie armer te maken in de finale van de nacompetitie. Een tweede wonder dit seizoen zat er voor de mannen uit Borculo door drie tegentreffers in de eerste helft op het veld van Keijenburgse Boys geen moment in (1-6).

Dát vierdeklasser Reünie in de finale stond was gezien het verloop van het seizoen al een wonder. Niet voor niets zei spits Jorn Geerligs, nadat hij in maart de honderdste in zijn Reünie-carrière tegen de touwen had geknald, dat het seizoen eigenlijk wel klaar was. Door een sterke slotfase rukten de Borculoërs op naar de vierde plaats, en in de nacompetitie verraste het vervolgens door Kilder (3-0) en AD’69 (5-4) uit te schakelen.

Kwetsbaar

Desalniettemin bleef de verdediging de achilleshiel. Al snel bleek Angeren door te hebben hoe het zwakke punt van Reünie optimaal bloot gelegd kon worden. De ballen werden constant achter de laatste linie gedropt. Trainer Bert van Losser speelde niet voor niets met vijf verdedigers, en werd door de miserabele start met drie tegentreffers ook nog eens gedwongen die tactiek snel overboord te gooien.

Dat kostte verdediger Bart Schreibelt nog in de eerste helft zijn plaats. ,,Ik moest meer druk op de bal hebben, maar met veel ruimte in de rug spelen kunnen we eigenlijk niet’’, gaf Van Losser ruiterlijk toe. De wissel was dus eerder een verzwakking dan een versterking.

Heel even leek het geschuif wat op te leveren. Een kleine opleving vlak voor rust leverde een doelpunt op van middenvelder Vincent Terleth (1-3) en een handvol kansen na de pauze. Daarna ging het door de grote hoeveelheid ruimte die Reünie weggaf van kwaad tot erger.

In zijn afscheidswedstrijd zag Jan Bisperink (34) de teller oplopen tot zes tegentreffers. De nederlaag kwam hard aan bij de man die tien seizoenen in het eerste speelde en alleen Reünie diende. ,,Ik had me er natuurlijk iets heel anders bij voorgesteld, maar met name in het eerste halfuur hadden we totaal geen grip op Angeren.” Zijn besluit te stoppen nam hij al vroeg in het seizoen. ,,Ik was niet meer zo goed als een paar jaar geleden.”

Eer

Er was vooral berusting, omdat het mislopen van de derde klasse geen afbreuk deed aan zijn jaren bij het eerste. Reünie had sowieso niets te verliezen. ,,Ik vond het vooral een eer om zolang in het eerste gespeeld te hebben. Daar veranderde deze nederlaag niets aan. Tussen de subtop in de vierde klasse en de onderkant van de derde klasse horen we ook thuis als je naar de laatste jaren keek.”

Bisperink wilde de jeugd nog wel iets meegeven. ,,Doorzakken tot laat in het café kan niet, als je voor het eerste speelt. En als je bij Reünie speelt je zolang mogelijk in het eerste moet willen spelen.”

Ondanks de allesbehalve florissante afsluiter, kon Van Losser ook trots zijn op zijn eerste jaar. Halverwege de voorbereiding stapte hij plots in, als opvolger van Peter Jansen. ,,Ik ben vooral trots op het feit dat de groep in de tijd dat het moeilijk ging bij elkaar is gebleven, en dat we toch weer in die nacompetitie zijn gaan geloven.”