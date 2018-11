Tweedeklasser WVF gooit eersteklasser Nunspeet uit beker

Nunspeet overtuigde daarna geen moment meer en het was WVF dat een verdiende 1-2 voorsprong nam via invaller Hessel Berends. Dat de late 2-2 (invaller Marnix Tissingh) alsnog viel was nauwelijks verdiend voor de matig spelende thuisploeg. Terwijl beide ploegen richting strafschoppen gingen, was het alsnog één pingel die de bekerpot besliste. Berends werd gevloerd en invaller Niek Mulder schoot zijn ploeg vanaf de stip naar de volgende ronde.