Twello bedwingt koploper Brummen

Trainer Salim Özer wilde niets weten van een tweede helft-syndroom en dirigeerde zijn ploeg, die wel degelijk onder druk kwam te staan, constant naar voren. Daardoor ontstond er een open wedstrijd. Brummen werd vooral over links steeds sterker en het was verschillende keren alle hens aan dek voor Twello keeper Jay Koster.

Robin van Rheenen had namens Brummen twee keer moeten scoren maar beide keren redde Koster op onnavolgbare wijze. In de 84e minuut moest Koster zich alsnog gewonnen geven na een scrimmage. De bal viel voor de voeten van van Rheenen en die noteerde de gelijkmaker.

Twee minuten later had invaller Tristan Roeterd de winnende namens Twello op de schoen maar invaldoelman Kjell Rexwinkel redde tweemaal want ook de rebound ranselde hij uit zijn goal. Voor de neutrale toeschouwer was met name de tweede helft een lust om te zien omdat beide ploegen met een hoog tempo en maximale inzet elkaar sportief het leven zuur maakten. Voor Brummen waren het twee vervelende verliespunten in de strijd om het kampioenschap.