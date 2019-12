Twello maakt titelstrijd weer spannend met winst op koploper WWNA

In de eerste helft was het vooral overleven voor Twello. WWNA had zeker in het eerste half uur het betere van het spel, met de nodige kansen ook. Keeper Jay Koster wist echter zijn doel schoon te houden, al kostte dat her en der de nodige moeite. Ook had hij het wat geluk, toen WWNA’er Kristiaan Bax de bal tegen de lat schoot. Via de grond en opnieuw de lat verdween de bal echter niet in het doel. Even daardoor was Twello via een spaarzame aanval op voorsprong gekomen. Nicky Eekhuis zette goed door en bediende Yannick Gorter: 1-0.