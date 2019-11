Twello met speels gemak naar zevenklapper tegen TKA

Turkse Kracht Apeldoorn had op een grijze en grauwe zondagmiddag weinig te vertellen. Dit kwam mede dankzij een fantastische eerste helft van Twello. Met als uitblinker Job Bruntink. Binnen 42 minuten had hij al goals achter zijn naam. ,,De tweede vond ik de mooiste. Een paar lekkere slaloms, mannetje passeren. Daar houd ik wel van”, verklaarde hij na afloop. Het was zijn eerste hattrick in het eerste elftal.

Verbeterpuntjes

Naast de drie treffers van Job Bruntink scoorden ook Max Smaal, Jannick Gorter en Nicky Eekhuis, terwijl Edward Achtereekte vlak voor tijd het slotakkoord had. Twello-trainer Salim Ozer was niet ontevreden, maar zag ook wat verbeterpuntjes. ,,Ik was na tien minuten al bezig om achterin alles te organiseren. Het stond gewoon niet goed, dus moest er iets gebeuren. Ik had ze van tevoren ook gewaarschuwd: als we er te makkelijk over nadenken gaat het fout. En dat had in de openingsfase ook kunnen gebeuren. Gelukkig ging het daarna beter.”