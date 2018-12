Uitbundig HTC pakt periodetitel

Gemakkelijk gaat het in de eerste helft nog niet. “We waren toch wat gespannen”, geeft Stan Wissink na afloop toe. Hoewel HTC het meeste balbezit heeft en veel aanvalt, is een loerend SVV regelmatig gevaarlijk met de lange bal. Toch is het de thuisploeg die verdiend op voorsprong komt, dankzij een prachtige vrije trap van Jordy van Dartel, die de bal in de 21e minuut in de kruising krult. Op slag van rust maakt Niek van Dijk echter de gelijkmaker.

“Na rust speelden we veel vrijer”, vindt Wissink. Dat blijkt: SVV krijgt geen kans meer, terwijl HTC vaak voor de goal van de bezoekers opduikt. Al in de 50e minuut kopt Wissink de 2-1 binnen. Een kwartier later geeft diezelfde Wissink de beslissende voorzet op Mirchello Martina, die keurig afrondt en de goal viert met een hoogstandje dat ook in de turnzaal niet zou misstaan. Na de 3-1 krijgt HTC nog wel wat kansen, maar speelt het vooral de wedstrijd gedecideerd uit. Dankzij de overwinning kunnen de Zwollenaren niet meer ingehaald worden in de strijd om de eerste periodetitel. “Het is fijn om deze prijs nu al binnen te hebben”, zegt trainer Joop van Dijk opgelucht. “Dit biedt mogelijkheden voor de rest van het seizoen.” Iedereen feliciteert de spelers en trainer, die de periodetitel vieren met een biertje.