Uitgeblust Flevo Boys gaat in paasweekend twee keer ten onder

vijfde klasse Bij V en L weten ze het: altijd nieuwe kans op een zege

Vuurwerk, strijd en uiteindelijk toch weer een kansloze nederlaag. V en L uit De Vecht wacht in de vijfde klasse E nog altijd op de eerste zege van het seizoen. Ook in de derby tegen Terwolde doet de ploeg z’n stinkende best, maar zonder resultaat: 5-0.

10 april