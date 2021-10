Uitgerekend collega Lex Heimerikx is kwelgeest voor Piet de Jong en ASC’62

In de bespreking voor de wedstrijd waarschuwt De Jong zijn manschappen nog voor het gevaar Heimerikx. Het is blijkbaar aan dovemansoren gericht. Nog geen zestig tellen en een heerlijke Zwolse aanval later staat het al 0-1. Doelpunt Heimerikx. ,,We waren niet scherp op de een of andere manier. Hoe dat kan, daar moet ik nog even over nadenken’’, zegt de trainer.