Uitgerekend De Jong brengt Genemuiden zege tegen Staphorst

Er is lang uitgeleefd naar deze derby, en zoals zo vaak viel de derby deze zaterdagmiddag op voetbalgebied tegen. In de openingsfase was de thuisploeg de betere partij, maar was het uiteindelijk Sportclub dat bij de eerste kans op voorsprong kwam. Na een fout in de defensie kon goalgetter Omar Kavak profiteren, hij schoof beheerst raak. Staphorst raakte er niet door van de leg en stroopte de mouwen nog maar wat verder op.