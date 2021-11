Uitgerekend komend weekeinde een vette derby, en nu mag er geen publiek aanwezig zijn: ‘De KNVB wil niet meewerken aan uitstel’

bekervoetbal Meeslepend bekerduel KHC – asv Dronten is een ode aan het publiek, dat de komende weken thuis moet blijven

De wedstrijd tussen KHC en asv Dronten (2-3) is pure promotie voor voetballiefhebbers die de charme van het bekertoernooi even waren vergeten. Met passie, emotie, lekker voetbal, gigantische missers en een spannend scoreverloop. Asv Dronten bekert door, maar het publiek is de grote winnaar.

