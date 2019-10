Uitslagen amateurvoetbal Deventer e.o. zondag 13 oktober

vijfde klasse f Epse moet genoegen nemen met punt tegen koploper: ‘Trots op mijn jongens’

18:22 Epse is als alleenstaande club pas negen weken bezig, maar aan de prestaties van de ploeg in de vijfde klasse is daar niet zoveel van te merken. Na vier punten uit de eerste drie duels te hebben gehaald, werd er afgelopen zondagmiddag na een waar spektakelstuk knap met 3-3 gelijk gespeeld tegen toen koploper IJsselstreek.