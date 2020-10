Uitslagen amateurvoetbal regio Deventer zaterdag 10 en zondag 11 oktober

KNVB-beker Heel even mag DOS Kampen dromen, maar een afdroging volgt

7 oktober Heel even hoopt het geel-zwarte deel van Kampen woensdagavond op een bekerstunt, maar die hoop is snel vervlogen. Het bekeravontuur van DOS strandt in Oostzaan, OFC uit de derde divisie is met liefst 7-1 te sterk.