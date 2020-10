Uitslagen amateurvoetbal regio Deventer zaterdag 3 oktober

Overzicht 4E: Blauw Wit‘66 dankt gebroeders Kampman

27 september Blauw Wit’66 won zeer moeizaam 1-0 van FC Winterswijk. ,,Voor rust kwamen we op 1-0 door een combinatie van de gebroeders Kampman”, zegt trainer Helwich Machielsen. ,,Jasper zette voor en Jaron wist te scoren. FC Winterswijk kreeg nog kansen en we kwamen een paar keer goed weg. Ik ben blij dat de eerste punten binnen zijn.’’ Voorafgaand aan het seizoen speelt is in Holten uitgesproken dat men mee wil doen om de titel. Volgende week moeten we tegen de Helios, ik ben benieuwd hoe we daar mee om kunnen gaan’’, aldus Machielsen.