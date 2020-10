Uitslagen amateurvoetbal regio Zwolle zaterdag 3 en zondag 4 oktober

Overzicht 3E: Oeken verrast bij Waalstad

16:06 In 3E heeft VV Oeken zaterdag de lastige uitwedstrijd bij SV Waalstad tegen alle verwachtingen in met 2-3 gewonnen. Het hooggeplaatste Waalstad, dat dit seizoen meespeelt om promotie, werd door een penalty van Oeken in de laatste minuut op de knieën gedwongen. Er kwam zo nu en dan wat geluk bij kijken, maar trainer Harold Sneller prijst de instelling en speluitvoering van zijn team. ,,Het totaalplaatje klopte. Je weet dat we een tegenstander treffen die bovenin meedraait, dus dat we hier drie punten halen komt voor mij ook een beetje als een verrassing.”