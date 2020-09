Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 12 en zondag 13 september Zwolle e.o. Geplaatste teams districtsbeker

Het pipse gelaat van Sportclub Deventer krijgt langzaam­aan wat kleur

6 september Jarenlang is vierdeklasser Sportclub Deventer een club met een pips gezicht. Door de overgang naar de zaterdagcompetitie, het overhevelen van vrijwel de voltallige A-jeugd naar het eerste én het aanstellen van trainer Wouter Groot Lipman, breekt er voor het eerst in pakweg twintig jaar kleur door op de wangen van de Zandweerdclub. Dat Sportclub in de districtsbeker tegen derdeklasser Eefde een helft lang al dat gezicht toont (3-5), is een verrassing.