Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 12 september Deventer e.o.

HOOFDKLASSE Gretig Urk geeft negental van NSC duidelijk het nakijken (4-1)

6 september Als Bennie Dunnink (25) na Urk - NSC (4-1) de dampende kleedkamer verlaat doet hij voor aan het interview een stuk of tien fanatieke push-ups op het verlaten veld. Is het voorbeeldgedrag van de nieuwbakken aanvoerder of is de BMI (Body Mass Index) van de centrale verdediger aan verbetering toe?