Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. 13 april

Zes minuten toprende­ment genoeg voor zege SDC Putten

18:20 SDC Putten heeft de lastige uitwedstrijd bij DUNO Doorwerth met 2-3 gewonnen. De ploeg begon ijzersterk, want na twintig minuten was het al 0-3 door goals van Rick van den Brink, Rob Knul en Wilbert Thomassen. De goals vielen in een tijdsbestek van zes minuten.