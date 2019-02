Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o 16 februari

SC Genemuiden en Staphorst verslikken zich in laagvlie­gers

17:58 Laagvlieger SVZW won dit seizoen tweemaal in de hoofdklasse B. En beide keren was SC Genemuiden de tegenstander. Dat de 2-1 in Wierden geen toevalstreffer was, bleek vier maanden later wel: 2-3.