Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. 17 november

Dieze West verliest het in de eerste helft

18:08 Het was een wedstrijd met twee gezichten, zaterdagmiddag. In de eerste helft kwam Dieze West er niet aan te pas. Wijthmen was scherper, feller en beter, en kwam dan ook terecht snel op 0-1. ,,Het was mentaal niet goed”, gaf Dieze-aanvoerder Nejim el Atiaoui als verklaring.