Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. 23 februari

Vierde klasse Balkbrug blijft steken op laatste plaats

18:46 Vanwege de derde storm in even zovelen weken, en de Carnaval, was er maar een beperkt programma in het amateurvoetbal. Vanwege het aanwezige kunstgrasveld speelde Balkbrug wel; ondanks goed spel verloor het elftal van Piet Elzinga. VIOS uit Oosterhesselen was uiteindelijk met 0-2 te sterk.