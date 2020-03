Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. 8 maart

Wissels helpen Heino over dode punt

17:33 Ruim een uur lang had het er alle schijn van dat Heino tegen Winterswijk zou eindigen in een bloedeloos gelijkspel. Heino trainer Martijn de Vogel had echter een gouden hand van wisselen. Twee verse krachten zorgden onverwacht voor evenzoveel doelpunten: 2-0.