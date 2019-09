Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zaterdag 28 september

Tweede klasse Be Quick Zutphen blijft (doel)puntloos in de tweede klasse

19:06 De favorietenrol die Be Quick Zutphen de afgelopen jaren had, moet het nu nog even naast zich neerleggen. Opnieuw verliest Be Quick Zutphen namelijk in de tweede klasse G, ditmaal was Lunteren met 0-2 te sterk.