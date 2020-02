Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zaterdag 29 februari

HOOFDKLASSE Laatste derby tussen MSC en Alcides staat in het teken van degradatie

28 februari De derby tussen MSC en Alcides wordt zaterdag (18.00 uur) voor de allerlaatste keer gespeeld in de hoofdklasse. Bovenal is de Meppeler strijd een regelrechte degradatiekraker. ,,Deze stad zonder deze derby? Dat is een gemis”, vertelt Alcideaan Jari Mooij.