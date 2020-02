Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zaterdag 8 februari

Derde klasse Mariënberg wint degradatie­kra­ker met grote cijfers

19:06 Mariënberg weet weer wat winnen is. De ploeg van trainer Niels van ’t Hoog kreeg kreeg bezoek van degradatieconcurrent DES, waar met 4-1 van werd gewonnen. ,,Wij zaten even in de hoek waar de klappen vallen’’, vertelde Van ’t Hoog. ,,Maar deze wedstrijd winnen was essentieel en noodzakelijk. Dat zag je terug aan ons spel van vandaag.’’