Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zondag 15 december

kraker Twello maakt titel­strijd weer spannend met winst op koploper WWNA

16:07 De titelstrijd in 4F is weer compleet open. SV Twello doet als jager goede zaken door koploper WWNA met 3-1 te verslaan. Hierdoor is de achterstand van Twello op de Apeldoorners nog maar twee punten.