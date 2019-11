Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zondag 24 november

VENO houdt het niet vol

17:39 Met rust 2-2 tegen het in vorm zijnde SC Emmeloord. Een onterecht afgekeurde goal vanwege buitenspel en en dan toch met 2-5 onderuitgaan. Het seizoensverhaal van VENO in de tweede klasse. De nederlaag zondag was de achtste in negen duels.