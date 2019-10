Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o. zondag 6 oktober

weer 0 punten VENO maakt hardhandig kennis met klasse hoger

17:12 VENO leerde ook deze zondagmiddag, in het thuisduel tegen LAC Frisia 1883, de harde wetten van de tweede klasse. Hoewel de gasten uit Leeuwarden technisch beter geschoold waren, bood VENO goed partij. Alleen stond er na negentig koude minuten wel een 0-2 stand op het scorebord. Het betekende het derde verlies in even zoveel competitiewedstrijden.