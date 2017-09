Uitslagen districtsbeker amateurvoetbal Zwolle e.o.

In de voorronden van de toernooien om de districtsbeker zijn de meeste beslissingen gevallen. De competitie begint in het weekeinde van 23 en 24 september, het vervolg van het bekertoernooi staat voor 11 en 12 november op het programma. Dan stromen ook de hoofdklassers in.