Uitslagen districtsbeker zaterdag 29 juli Zwolle e.o.

DistrictsbekerNa bijna een half jaar wordt er vandaag eindelijk weer afgetrapt in officiële wedstrijden in het amateurvoetbal. Hier vind je de uitslagen van de wedstrijden in de districtsbeker van zaterdag 29 juli in de regio Zwolle. Dit overzicht wordt aangevuld. Districtsbeker 2020/2021.