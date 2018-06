Uitslagen en programma nacompetitie

Strijdend Hardenber­g'85 grijpt naast de prijs

19:55 Hardenberg ’85 heeft in de halve finale van de play-offs voor een plaats in de tweede klasse verloren van The Knickerbockers. De ploeg van trainer Marco Hollak streed voor wat het waard was, maar moest na een verloren strafschoppenreeks (3-4) de tweede klasse uit het hoofd zetten.