Uitslagen hoofdklasse en bekervoetbal 9 september regio Zwolle

Gehavend Helios wint, maar overtuigt allerminst

18:38 De conclusie van trainer Marco Wilmink was kraakhelder. ,,Als we zo elke wedstrijd in de derde klasse spelen komend seizoen, dan zal je zo’n voorsprong als vandaag niet houden.” Het spel in de gewonnen bekerwedstrijd tegen ABS zondagmiddag (2-1) begon nog zo aardig, met al na twee minuten een treffer van aanvaller Bjorn Groot Hulze, die een corner intikte en dat op identieke wijze aan het eind van eerste helft nog een keer deed.