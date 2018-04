Uitslagen maandagvoetbal 2 april

Haarlo thuis onderuit tegen Lochuizen

1 april Sportclub Haarlo tegen Lochuizen was een duel in de onderste regionen van de 5e klasse B. De bezoekers trokken met 2-3 aan het langste eind. Haarlo staat op de voorlaatste plaats in deze afdeling en als je daar bivakkeert zit het vaker tegen dan mee.