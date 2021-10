Uitslagen regio Zwolle: pijnlijke nederlaag voor Flevo Boys, eerste zege voor DOS Kampen en veel goals in Heerde en Blokzijl

overzicht veluwe ESC houdt het lang spannend tegen Hulshorst, WHC wint weer overtui­gend

In een doelpuntrijke ontmoeting trekt Hulshorst tegen ESC aan het kortste eind in 3C Oost. De ploeg komt terug van 3-1 naar 3-3, maar verliest in de slotfase door een doelpunt van Donny Mulder. Zijn ingebrachte bal valt in het doel en brengt rust voor ESC-coach Siemen Lindeboom.

24 oktober